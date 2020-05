Il calcio italiano lavora per far tornare i tifosi allo stadio. Giocare a porte chiuse non solo è una perdita per lo spettacolo in sé, ma condiziona anche le società dal punto di vista economico. Come riportato oggi, sulla propria edizione online, da La Stampa i club di serie A stanno valutando la possibilità di far ritornare i tifosi allo stadio. Nell’ultimo consiglio di Lega il numero uno dell Juventus, Andrea Agnelli, ha proposto di far tornerà i tifosi allo stadio; ovviamente in maniera ridotta.

Infatti tutte le società di Serie A stanno studiando un piano da presentare al Governo; che prevede l’ingresso dei tifosi negli stadi del 10/25 % rispetto alla capienza massima della struttura. Questo piano potrebbe già essere attuato dalla metà di luglio, anche se l’obbiettivo è quello di riportare i tifosi negli stadi per la prossima stagione.