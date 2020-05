Arek Milik è tentato dalla Juventus, la quale ha messo sul piatto un contratto da 5 mln annui , data anche la spinta da parte di Maurizio Sarri. Il Napoli ha provato ad effettuare un rinnovo a 4.2 milioni/stagione. Il polacco, però, non sembra sia intenzionato a rinnovare, dunque la Juventus fa leva sulla possibile scadenza a giugno 2021. De Laurentiis, però , ha una soluzione, quella di cederlo all’Arsenal, anche per una somma inferiore ai 50 milioni, richiesti alla dirigenza bianconera, proprio per non andare a rinforzare una diretta concorrente.