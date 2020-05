Nell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico dell’Atalanta Gianpiero Gasperini ha dichiarato di aver avuto, durante i giorni della trasferta della sua squadra a Valencia per gli ottavi di Champions League, il Coronavirus (leggi qui). A tal proposito, pochi minuti fa è stato pubblicato dalla società spagnola, attraverso il proprio sito ufficiale, un comunicato molto duro verso l’allenatore della squadra lombarda.

Nel suddetto comunicato, infatti, il Valencia ha accusato Gasperini di aver tenuto nascosto di aver avuto il virus durante la sua permanenza in terra andalusa mettendo a rischio molte persone ed il tutto è aggravato dal fatto che già in quel periodo fosse noto come il Covid-19 fosse pericoloso soprattutto nelle zone rosse tra cui all’epoca c’era proprio la Lombardia. Non a caso la partita fu disputata a porta chiuse.

Leggi qui l’intero comunicato: https://www.valenciacf.com/es/article/es-comunicado-oficial-2020-05-31?fbclid=IwAR1DsnY95k44_rv5wSTYP2PavWwE4qz6XEaYxehRv-99MLvv362bCcHTwnY