L’attuale crisi generata dalla pandemia inevitabilmente si rifletterà nel mondo economico con effetti che si spera siano il più possibile contenuti. Proprio in quest’ottica va vista l’indiscrezione, lanciata dal portale Calciomercato.it, secondo cui il Napoli vorrebbe offrire al suo capitano Lorenzo Insigne un rinnovo ma con cifre minori a quelle che percepisce attualmente che ammontano a 5 milioni di euro annui. La trattativa è in corso ma sembra andare in questa direzione.