Da quando circola la notizia del possibile rinnovo a breve e si affievoliscono sempre di più le indiscrezioni su una sua partenza, è cambiata totalmente l’aria che si respira attorno a Dries Mertens. L’attaccante belga, inoltre, sin dai primi giorni di ripresa degli allenamenti a Castel Volturno è parso tra i più in forma tra gli azzurri.

A rivelarlo l’edizione pomeridiana di Sky Sport, che parla di un Mertens pieno di stimoli e voglia di ripartire (4 kg in meno dalla ripresa e forma smagliante), come si è visto dalla partitella andata in scena stamattina al centro sportivo, l’attaccante belga è andato in gol (al pari di Matteo Politano), confermando quanto di buono già mostrato nelle ultime sedute sotto gli occhi di Gattuso.