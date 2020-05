Gravina a Sky: “La ripresa è un risultato importante, ne usciamo rafforzati”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato ai microfoni di Sky. Ecco le sue parole sulla ripresa del campionato e i possibili sviluppi futuri:

“La ripresa è un risultato importante, è stato utile il coordinamento dalla UEFA. Ci siamo spesso incontrati con Spadafora, abbiamo sempre avuto ottimi dialoghi e di grande armonia, il calcio esce sicuramente rinforzato da questa situazione. Più di una volta con i componenti delle Leghe abbiamo avuto paura di non poter più riprendere, ma giovedì ci siamo liberati di un grande peso.Rischi? Sappiamo che sono sempre dietro l’angolo. Molti valori del nostro calcio non posso essere ridotti ad una questione di soldi. Questo periodo è stato molto particolare, fatto di alti e bassi. Ho capito quali rapporti è meglio tagliare e quanto è fondamentale avere amicizie positive attorno a se stessi.

Play-off? E’ un’ipotesi, così come la cristallizzazione della classifica ci sono, si darebbe grande valore a ciò che è stato dimostrato sul campo, al merito sportivo. Anche il tema dei contratti è delicato, ci dobbiamo attenere alle comunicazioni della FIFA, stiamo cercando un accordo tra tutti per la proroga dei contratti fino alla fine della stagione. Vogliamo riprendere in modo normale la stagione 2020-21, ma se ce ne fosse bisogno valutiamo anche alternative“.