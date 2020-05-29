    Calendario completo di Serie A e di Coppa Italia: i dettagli

    Scritto da:
    Roberto Mattia
    -

    Ormai è ufficiale che la Serie A riparte il 20 giugno, con le semi-finali di Coppa Italia che si dovrebbero giocare il 13 e 14 giugno. Di seguito il calendario delle due competizioni:

    COPPA ITALIA
    Sabato 13 giugno: JUVENTUS-MILAN (semifinale di ritorno)
    Domenica 14 giugno: NAPOLI-INTER (semifinale di ritorno)
    Mercoledì 17 giugno: finale

    SERIE A
    Sabato 20-domenica 21 giugno: recuperi 25.a giornata
    ATALANTA-SASSUOLO
    INTER-SAMPDORIA
    TORINO-PARMA
    VERONA-CAGLIARI

    Martedì 23-mercoledì 24 giugno: 27.a giornata
    ATALANTA-LAZIO
    BOLOGNA-JUVENTUS
    FIORENTINA-BRESCIA
    GENOA-PARMA
    INTER-SASSUOLO
    LECCE-MILAN
    ROMA-SAMPDORIA
    SPAL-CAGLIARI
    TORINO-UDINESE
    VERONA-NAPOLI

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    Sabato 27-domenica 28 giugno: 28.a giornata
    BRESCIA-GENOA
    CAGLIARI-TORINO
    JUVENTUS-LECCE
    LAZIO-FIORENTINA
    MILAN-ROMA
    NAPOLI-SPAL
    PARMA-INTER
    SAMPDORIA-BOLOGNA
    SASSUOLO-VERONA
    UDINESE-ATALANTA

    Martedì 30 giugno-mercoledì 1 luglio: 29.a giornata
    ATALANTA-NAPOLI
    BOLOGNA-CAGLIARI
    FIORENTINA-SASSUOLO
    GENOA-JUVENTUS
    INTER-BRESCIA
    LECCE-SAMPDORIA
    ROMA-UDINESE
    SPAL-MILAN
    TORINO-LAZIO
    VERONA-PARMA

    Sabato 4-domenica 5 luglio: 30.a giornata
    BRESCIA-VERONA
    CAGLIARI-ATALANTA
    INTER-BOLOGNA
    JUVENTUS-TORINO
    LAZIO-MILAN
    NAPOLI-ROMA
    PARMA-FIORENTINA
    SAMPDORIA-SPAL
    SASSUOLO-LECCE
    UDINESE-GENOA

    Martedì 7-mercoledì 8 luglio: 31.a giornata
    ATALANTA-SAMPDORIA
    BOLOGNA-SASSUOLO
    FIORENTINA-CAGLIARI
    GENOA-NAPOLI
    LECCE-LAZIO
    MILAN-JUVENTUS
    ROMA-PARMA
    SPAL-UDINESE
    TORINO-BRESCIA
    VERONA-INTER

    Sabato 11-domenica 12 luglio: 32.a giornata
    BRESCIA-ROMA
    CAGLIARI-LECCE
    FIORENTINA-VERONA
    GENOA-SPAL
    INTER-TORINO
    JUVENTUS-ATALANTA
    LAZIO-SASSUOLO
    NAPOLI-MILAN
    PARMA-BOLOGNA
    UDINESE-SAMPDORIA

    Martedì 14-mercoledì 15 luglio: 33.a giornata
    ATALANTA-BRESCIA
    BOLOGNA-NAPOLI
    LECCE-FIORENTINA
    MILAN-PARMA
    ROMA-VERONA
    SAMPDORIA-CAGLIARI
    SASSUOLO-JUVENTUS
    SPAL-INTER
    TORINO-GENOA
    UDINESE-LAZIO

    Sabato 18-domenica 19 luglio: 34.a giornata
    BRESCIA-SPAL
    CAGLIARI-SASSUOLO
    FIORENTINA-TORINO
    GENOA-LECCE
    JUVENTUS-LAZIO
    MILAN-BOLOGNA
    NAPOLI-UDINESE
    PARMA-SAMPDORIA
    ROMA-INTER
    VERONA-ATALANTA

    Martedì 21-mercoledì 22 luglio: 35.a giornata
    ATALANTA-BOLOGNA
    INTER-FIORENTINA
    LAZIO-CAGLIARI
    LECCE-BRESCIA
    PARMA-NAPOLI
    SAMPDORIA-GENOA
    SASSUOLO-MILAN
    SPAL-ROMA
    TORINO-VERONA
    UDINESE-JUVENTUS

    Sabato 25-domenica 26 luglio: 36.a giornata
    BOLOGNA-LECCE
    BRESCIA-PARMA
    CAGLIARI-UDINESE
    GENOA-INTER
    JUVENTUS-SAMPDORIA
    MILAN-ATALANTA
    NAPOLI-SASSUOLO
    ROMA-FIORENTINA
    SPAL-TORINO
    VERONA-LAZIO

    Martedì 28-mercoledì 29 luglio: 37.a giornata
    CAGLIARI-JUVENTUS
    FIORENTINA-BOLOGNA
    INTER-NAPOLI
    LAZIO-BRESCIA
    PARMA-ATALANTA
    SAMPDORIA-MILAN
    SASSUOLO-GENOA
    TORINO-ROMA
    UDINESE-LECCE
    VERONA-SPAL

    Sabato 1-domenica 2 agosto: 38.a giornata
    ATALANTA-INTER
    BOLOGNA TORINO
    BRESCIA-SAMPDORIA
    GENOA-VERONA
    JUVENTUS-ROMA
    LECCE-PARMA
    MILAN-CAGLIARI
    NAPOLI-LAZIO
    SASSUOLO-UDINESE
    SPAL-FIORENTINA.

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