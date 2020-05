Nasce “MondoNapoli Live” : la nostra trasmissione in diretta su Twitch

MondoNapoli.it torna più forte di prima ed è il primo sito di informazione sul Napoli a sbarcare su Twitch! Dopo un rinnovamento totale dei server per garantire un servizio ancora migliore, siamo pronti a partire anche sulla piattaforma di livestreaming più in voga del momento.

Nasce dunque “MondoNapoli Live”, la nostra trasmissione in diretta ogni lunedì e giovedì dalle 21:30, con un format divertente e coinvolgente dove si parlerà del Napoli (e non solo) a 360 gradi.

Ogni lunedì ci sarà lo “Speciale Calciomercato” con trattative, retroscena e segreti. Informazioni minuto per minuto in cui sarete voi a farci domande ed a chiederci curiosità.

Il giovedì, invece, prevede la presenza straordinaria di un ospite a sorpresa, che vi annunceremo settimana dopo settimana.

Quindi non ti resta che iscriverti a Twitch. È gratuito ed è molto semplice!

Per chi invece è già utente della piattaforma: clicca qui e metti il cuoricino collocato in alto a destra ed inizia a seguirci.

Ci vediamo presto!