Secondo quanto riportato sul suo sito, Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato ha parlato del mercato del Napoli: “Se parte Milik il Napoli farà un grande colpo in avanti. Ha già il si di Osimhen“.

Il giornalista sportivo aggiunge: “Milik piace veramente alla Juve e non solo (su di lui forte il Tottenham più del Chelsea). Osimhen è un talentusissimo attaccante del Lille. Ed il Napoli ha il suo si. È in cime alla lista degli azzurri e si prepara un’offerta al Lille di circa 45 milioni di euro. In Italia inutile nasconderlo il nome che piace è quello di Ciro Immobile ma è blindatissimo dalla Lazio e sarebbe una trattativa in salita per De Laurentiis ad oggi. Su Belotti non ci sono riscontri”.