Torna la nostra rubrica di mercato “Calciomercato MN” dove si analizzano secondo anche le nostre fonti possibili risvolti di trattative del Napoli.

Oggi il titolo è emblematico: “Tanto Everton nel mercato azzurro”. Ed infatti Everton in entrata ed in uscita. Impazza sul web ormai da giorni la possibilità che il Napoli possa prendere il talentuoso calciatore brasiliano di proprietà del Gremio, Everton Soares. Un esterno sinistro che andrebbe ad affiancare anche per farlo riposare Lorenzo Insigne. Un colpo da 90 che però sembra essere stand-by per le richieste, ritenute dal Napoli troppo onerose, del Gremio (circa 30 milioni di euro). Il calciatore pare però di aver fatto sapere al club di De Laurentiis la sua completa disponibilità a passare in azzurro.

Per un brasiliano che entra, un brasiliano che esce: stiamo parlando di Allan Marques. Testa calda dello spogliatoio: capo rivolta dell’ammutinamento di novembre e feeling mai sbocciato con Gennaro Gattuso (si ricorda l’uscita polemica dal campo dopo una sostituzione nel match contro la Fiorentina). Il centrocampista potrebbe dunque essere ai saluti per sbarcare dove? All’Everton (ovviamente) di Carlo Ancelotti suo ex mister al Napoli.

Ma l’Everton, inteso come club, pare abbia mostrato interesse anche per un altro azzurro Hirving Lozano, prediletto di Ancelotti che quindi potrebbe raggiungerlo. Lozano ha come agente Mino Raiola, lo stesso di Moise Kean, attaccante italiano il rotta proprio con il club di Ancelotti. Pare che lo stesso agente voglia inserirlo in uno scambio: il Napoli tentenna ma potrebbe esserci qualche risvolto, anche se per ora è tutto fermo ad uno scambio di idee.