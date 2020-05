Gentile lettore,

nelle prossime ora cominceranno alcuni interventi programmati ai nostri server. Il portale potrebbe subire dei rallentamenti o risultare non accessibile. Non preoccuparti, tutto tornerà alla normalità tra 24/48 ore.

La nostra applicazione potrebbe non aggiornarsi per un po’, ma potrai comunque leggere tutti gli articoli finora pubblicati.

L’eccessivo numero di visite ha reso necessario un aggiornamento della nostra infrastruttura. Torneremo molto più veloci e stabili.

Ringraziamo per la pazienza.

Il team di MondoNapoli