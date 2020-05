Come riferito da Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha rivelato un indisrezione di mercato riguardante il Napoli. Vista la quasi certa cessione di Allan, gli azzurri avrebbero bisogno di acquistare un centrocampista per sostituire il brasiliano e starebbero pensando di tornare alla carica per Jordan Veretout della Roma. Il francese, già a lungo rincorso nella scorsa sessione di mercato, potrebbe finire al club partenopeo quest’anno. Il calciatore piace molto a Gattuso e il precedente riguardante Mario Rui che è stato acquistato solo dopo un anno giocato nella Roma fa ben sperare.