Come riportato da Il Corriere dello Sport, sull’attaccante azzurro Arek Milik non ci sarebbero solo Juventus ed Atletico Madrid. Il polacco, infatti, sarebbe richiesto anche in Premier League, in particolare da Arsenal e Tottenham, ma il Napoli non intende fare sconti a nessuno e la cifra richiesta resta quella di 50 milioni di euro.