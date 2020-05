Dagli studi di Sky Sport arrivano novità sull’attacco del Napoli, che ha in rosa dieci giocatori offensivi. Il reparto offensivo cambierà, c’è bisogno di vendere, ma anche di pensare al futuro. Per l’appunto, c’è stato il rinnovo di Mertens, ma resteranno all’ombra del Vesuvio anche Insigne, Politano e Petagna, quest’ultimi acquistati a gennaio. Tra gli obiettivi di mercato si fa spazio il nome di Jeremie Boga del Sassuolo.

POSSIBILI ADDII – Callejon va in scadenza di contratto, Milik ci andrà tra un anno ma potrebbe portare un bel tesoretto nelle casse azzurre. Lozano ha voglia di riscatto, mentre Llorente desidera giocare di più ed è quindi tra i nomi quotati a dover cambiare squadra. Stesso discorso per Younes e Ounas, che rientrerà dal prestito in Francia.