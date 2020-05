Mercato Napoli: Everton e Boga in lista ma il preferito è un altro

Nel corso dell’appuntamento di ieri sera di Si Gonfia La Rete, a Radio Marte, è stata svelata un’indiscrezione di mercato sul Napoli. Per l’esterno, i nomi sono quelli di Everton Soares ma soprattuto Milot Rashica del Werder Brema. Giuntoli lavora su quest’ultimo da tre anni, l’intenzione è di portarlo a casa con 30 milioni di euro. La trattativa non sarà semplice, su Rashica alcune squadre si sono mosse prima e sono squadre che faranno la Champions: Liverpool e Lipsia. Con gli agenti ci sono stati dei contatti, il giocatore non disdegna l’ipotesi azzurra, ma se il Napoli lo vorrà dovrà superare le offerte soprattuto dei tedeschi del Lipsia, che lo vogliono fortemente.

Boga, l’alternativa più alla portata. Se partisse Insigne potrebbe anche arrivare insieme a Rashica. Occhio, però, anche ad Everton. Gira la notizia di una proposta del Napoli, 25 milioni (i dettagli), ma questo offerta non è stata fatta. L’affare, in quel caso, sarebbe già chiuso. Perché 25 milioni di euro è proprio la cifra utile richiesta utile per la cessione. Il giocatore del Gremio non è una priorità perché è extracomunitario e al Napoli, di extracomunitari, piacciono diversi. Affondare il colpo Everton significherebbe negarsi gli altri in partenza. La società azzurra vuole aspettare e valutare. Inoltre, vista la crisi del Gremio, il Napoli è convinto che potrebbe pagarlo anche meno. In ogni caso con il giocatore non ci sarebbero problemi nel caso si chiudesse l’operazione: Everton è pronto a rinunciare a diritti d’immagine e al contratto con la Nike per vestire azzurro.