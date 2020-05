Koulibaly, la Premier lo cerca fortemente: valutazione e nome del sostituto, i dettagli

L’edizione odierna di Repubblica si sofferma sulla situazione di Kalidou Koulibaly. Secondo il quotidiano, il senegalese è ormai destinato a lasciare il Napoli a fine stagione:

“Kalidou è pronto a salutare Napoli? L’addio sembra essere più di un’ipotesi, la Premier lo cerca fortemente. I dialoghi con il Manchester United non sono mai finiti ed è sicuramente il club in pole. La valutazione è alta e non cambierà, 90 milioni, così come l’epilogo della vicenda. Il Napoli si guarda intorno per il suo sostituto: occhi su Milenkovic, 22enne della Fiorentina, che aveva già convinto tutti prima della sosta forzata”.