Gazzetta – Napoli, ADL vuole chiudere per Everton: l’offerta

Il Napoli è sulle tracce di Everton Soares, 24enne esterno del Gremio e della nazionale brasiliana. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta della proposta del Napoli: “Saranno 27 i milioni che il Napoli metterà sul tavolo per Everton”.

Giuntoli lo segue da tempo, anche grazie a degli emissari in Sudamerica, e ADL vorrebbe concludere subito la trattativa. La società azzurra ha sempre cercato di tenere riservati i propri affari per evitare aste, e per questo motivo la conferma del papà del giocatore sul Napoli ha infastidito non poco i dirigenti azzurri. Ma l’offerta c’è ed è partita. L’operazione sarà agevolata dalle difficoltà economiche del club brasiliano.