Corriere dello Sport – Allan, l’addio è quasi certo: ritorno di fiamma per il sostituto

Allan Marques Loureiro, centrocampista del Napoli, pare che questa volta, a differenza del gennaio 2019, sia destinato a lasciare Napoli. Ne parla l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

“Il mercato per il mediano resta aperto, può finire all’Everton da Sir Carlo o al Psg che sembra non essere sparito dai radar. Nel caso andasse via, mancherebbe un uomo lì in mezzo che sappia fare tante cose. Uno come Jordan Veretout della Roma, accostato al Napoli prima dell’approdo in giallorosso e anche dopo. E poi si sa, Veretout è innamorato di Napoli, città in cui ha chiesto alla moglie Sabrina di sposarlo”.