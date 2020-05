Il Coronavirus continua a diffondersi in Italia. Come di consueto, alle ore 18 è arrivato il bollettino odierno della Protezione Civile sull’andamento della pandemia in Italia. Questi i dati raccolti nelle ultime 24 ore:

I dati ufficiali di oggi 23 maggio:

Nuovi contagi: +669 (+0,3%)

+669 (+0,3%) Decessi : +119 (+0,4%)

: +119 (+0,4%) Guariti : +2.120 (+1,6%)

: +2.120 (+1,6%) Soggetti attualmente positivi : 57.752

: 57.752 Incremento dei soggetti attualmente positivi : -1.570

: -1.570 Tamponi : 3.391.188 (+72.410)

: 3.391.188 (+72.410) Rapporto nuovi contagi/tamponi: 0,92%

Clicca qui per ulteriori approfondimenti su come leggere i dati

I dati per regione:

Lombardia 86.825 (+441, +0,5%; ieri +293)

Emilia-Romagna 27.513 (+43, +0,2%; ieri +53)

Veneto 19.069 (+10, +0,1%; ieri +21)

Piemonte 30.137 (+60, +0,2%; ieri +87)

Marche 6.701 (+4, +0,1%; ieri +8)

Liguria 9.427 (+38, +0,4%; ieri +45)

Campania 4.744 (+11, +0,2%; ieri +10)

Toscana 10.047 (+12, +0,1%; ieri +35)

Sicilia 3.421 (nessun nuovo caso; ieri +4)

Lazio 7.607 (+18, +0,2%; ieri +31)

Friuli-Venezia Giulia 3.233 (+ 6, +0,2%; ieri +12)

Abruzzo 3.221 (+1, +0,1%; ieri +8)

Puglia 4.448 (+8, +0,2%; ieri +27)

Umbria 1.430 (+1, +0,1%; ieri nessun nuovo caso)

Bolzano 2.590 (nessun nuovo caso; ieri +3)

Calabria 1.157 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Sardegna 1.356 (nessun nuovo caso, come ieri)

Valle d’Aosta 1.177 (nessun nuovo caso; ieri +1)

Trento 4.395 (+7, +0,2%; ieri +10)

Molise 431 (+5, +0,2%; ieri +3)

Basilicata 398 (+4, +1%; ieri nessun nuovo caso)