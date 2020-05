Matteo Politano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Walter De Maggio su Radio Kiss Kiss Napoli:

“E’ importante sapere prima possibile sapere se ripartiamo o meno, noi ci stiamo allenando e aspettiamo solo la conferma ufficiale. Non è stato facile, ci siamo messi a disposizione del Governo, noi ci siamo allenati a casa tramite le dritte dello staff tecnico del Napoli”

“Le sensazioni sono positive, quando ci siamo rivisti a Castel Volturno siamo stati molti felici. Abbiamo un ottimo gruppo e siamo concentrati sui nostri obiettivi. Cercheremo di arrivare in Europa tramite il campionato nel quale vogliamo migliorare il nostro posto in classifica. Coppa Italia? Non sarà facile con l’Inter, ma è l’obiettivo principale. Barcellona è una grande squadra, giocare li a porte chiuse sicuramente è diverso e questa cosa ci potrebbe favorire. Ci dobbiamo abituare a giocare a porte chiuse, non è facile per nessuno.

Spero di segnare presto con il Napoli, vorrei riuscirci presto.

Io devo migliorare in fase realizzativa, devo essere più cattivo negli ultimi 20 metri. Anche in fase difensiva posso far meglio, mi impegno ogni giorno per migliorare.

Gattuso è molto esigente, non è stato semplice all’inizio quando sono arrivato ma lui ci ha sempre motivati e spronati. Venivo da 6 mesi difficili a Milano con Conte, dove ho giocato poco e niente.

Napoli è una grandissima squadra, ci auguriamo di far meglio del passato. La società sta facendo molti investimenti, saremo noi a fare la differenza in campo e ci auguriamo di poterlo fare.

Napoli non l’ho vissuta molto, ha tutto però: ha il mare e la gente è molto calorosa, mi trovo molto bene qui. A Napoli i tifosi sono molto attaccati alla città e alla maglia, è diversa dalle altre piazze in cui ho giocato”

Mi auguro di tornare il prima possibile in Nazionale, devo fare bene qui a Napoli per convincere il ct Mancini a chiamarmi. E’ un mio obiettivo.

Insigne è un grande, abbiamo subito legato in Nazionale, abbiamo un grande rapporto ed è stato bello ritrovarlo qui

Sono venuto a Napoli per il progetto e per Gattuso, c’è stata anche qualche chiamata per convincermi a venire. Voglio consacrarmi qui con questa maglia.

“Prometto ai tifosi di dare il massimo sempre e non vedo l’ora di abbracciare di nuovo l’affetto dei tifosi azzurri che ci hanno sempre sostenuto”