Ag. Petagna svela: “Che coppia con Dries! Sono già arrivate offerte per lui, Giuntoli mi ha detto che..”

Giuseppe Riso, agente del neo acquisto azzurro Andrea Petagna, svela alcuni retroscena a Radio Kiss Kiss Napoli:

“Giuntoli è un grandissimo direttore sportivo, se non fosse stato per lui De Laurentiis avrebbe speso anche di più pur di avere Petagna subito a Napoli”.

“Gli azzurri credono molto in Andrea, posso assicurarvi che Giuntoli ha già rifiutato diverse offerte arrivategli per lui; sono sicuro che si troverà a meraviglia con Mertens”.

“Addirittura, vi svelo: ieri Petagna mi ha mandato un messaggio appena ha saputo del rinnovo di Mertens. Tra grandi ci si capisce meglio, sa che con uno come il belga nello stesso reparto la palla arriva prima e meglio, non vede l’ora di fare coppia con lui”.

“Andrea è abituato alle grandi piazze. E’ cresciuto nella primavera del Milan ed ha vissuto l’Europa con l’Atalanta. Non vede l’ora di indossare la maglia azzurra e di dimostrare di essere bravo sia come prima che come seconda punta”.

“Offerta del Torino? Ho parlato con Giuntoli, ha precisato che non è nessun club italiano ad avergli fatto la proposta ed ha ribadito che non è nelle sue intenzioni venderlo”.