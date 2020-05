Un ruolo chiave, vale la pena sottolinearlo, lo sta recitando Gattuso. Mertens è felicissimo di lavorare con lui, ne è stato letteralmente conquistato, e Rino dal canto suo non ha mai smesso di parlare con il giocatore e neanche di sperare che alla fine optasse per rinnovare la storia azzurra. Tenace come sempre”.

Così Il Corriere dello Sport ha riportato le ultime sul rinnovo di Mertens. Il ruolo di Gattuso dunque è sempre più solido all’interno della società e dello spogliatoio…