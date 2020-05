Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, vista la ormai quasi certa partenza di Josè Maria Callejon, il quale è sempre più vicino al Valencia dove guadagnerebbe 3.5 milioni di euro a stagione per 2 anni, il Napoli avrebbe messo nel mirino Everton Soares del Gremio come possibile sostituto. Il club chiede almeno 30 milioni di euro per farlo partire e sul talento brasiliano ci sono molti top club di mezza Europa. Gli azzurri hanno già avviato i primi contatti e sarebbero pronti ad offrire 25 milioni di euro per acquistarlo. Da parte sua, il calciatore avrebbe già preso di buon grado questa soluzione.