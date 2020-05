Viste le possibili cessioni di Milik e Mertens, il Napoli deve fiondarsi sul mercato alla ricerca dei loro sostituti. Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, gli azzurri non hanno mai mollato Luka Jovic del Real Madrid, neanche dopo l’infortunio che il serbo ha subito durante la quarantena, che anzi potrebbe essere utile per abbassare le richieste dei madrileni, ma su di lui c’è anche l’interesse del Milan. Inoltre, Giuntoli non molla neanche Andrea Belotti del Torino, che come rivelato da Tuttosport, è ritenuto incedibile da Cairo, il quale sarebbe pronto a rifiutare un’offerta per il suo capitano equivalente al cartellino di Petagna più conguaglio economico. L’attaccante, dal canto suo, ha il contratto in scadenza nel 2022 e la società granata dovrà decidere cosa fare, se rinnovargli il contratto o cederlo per non perderlo a 0.