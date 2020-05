Napoli – Castel Volturno, oggi ultimo allenamento: le ultime sull’ipotesi ritiro

L’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno racconta che il Napoli di Gennaro Gattuso tornerà lunedì a Castel Volturno. Il tecnico ha concesso un giorno di riposo ed inoltre gli azzurri dovranno effettuare test sanitari (avranno anche i risultati dei tamponi effettuati nel corso della giornata di ieri). Il Napoli – si legge sul quotidiano – almeno per un’altra settimana proseguirà con gli allenamenti individuali. Quando ci sarà una data certa per la ripresa della Serie A, allora verrà presa in considerazione l’ipotesi ritiro. Quindi, al momento, l’albergo del centro sportivo resterà chiuso, in attesa di disposizioni diversa da parte del club.