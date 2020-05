Gazzetta – Mertens-Inter, nerazzurri pronto all’assalto: la richiesta di Ciro

Mertens-Inter, i nerazzurri attendono il sì di Ciro. Zhang, presidente dell’Inter, aspetta il via libera da Mertens per far decollare l’affare. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a riguardo:

“Marotta e Ausilio già a gennaio si erano informati su Dries, poi sembrava fosse molto vicino il suo rinnovo con il Napoli dopo l’incontro con ADL. Ora, ecco di nuovo l’assalto. Mertens è il giocatore ideale per iniziare a riassestare l’attacco di Conte: 33 anni compiuti il 6 maggio, ha l’esperienza che cerca un allenatore e nei pensieri di Conte dovrebbe fare ciò che non è riuscito a Sanchez quest’anno. Alternativa a Lukaku-Lautaro solo sulla carta, si giocherà il posto. Al Napoli percepisce 5 milioni all’anno, ora l’intenzione è firmare l’ultimo contratto pesante della carriera. La sua richiesta: due anni di contratto alle stesse cifre che guadagna oggi. Cifre e tempo non spaventano l’Inter, pronta all’assalto definitivo una volta rotto con il Napoli”.