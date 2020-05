L’offerta dell’Inter per Dries Mertens sembra essere la più allettante. Tanto allettante che alcune voci, come riporta Tuttosport, parlano di fitti contatti con il compagno di Nazionale e attaccante dell’Inter Romelu Lukaku per cercare casa.

Secondo il quotidiano Mertens già ha parlato con un agente immobiliare e la zona dove potrebbe abitare sarebbe quella della City Life magari nell’appartamento di Lautaro Martinez che potrebbe liberarsi.