Secondo la Gazzetta dello Sport Alex Meret, portiere del Napoli, non è certo di una sua permanenza in azzurro: “A fronte di un’offerta giusta per il Napoli il portiere potrebbe salutare”.

Il Napoli pare abbia già individuato un possibile sostituto: “Si tratterebbe di Luigi Sepe, un ritorno che convince molto Gattuso perchè sa giocare anche con i piedi”.