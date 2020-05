Secondo l’analisi effettuata da Sportmediaset, il Napoli ha bisogno di soldi da mettere a bilancio. Per quanto riguarda il tridente che aveva caratterizzato l’ultima parte del ciclo di Maurizio Sarri, probabilmente ne rimarrà solo un terzo. Stiamo parlando naturalmente di Insigne, Mertens e Callejon. Il capitano azzurro continuerà a vestire la maglia della sua città, mentre per altri due la situazione è diversa.

Su Mertens c’è l’interesse dell’Inter, e non solo, che potrebbe offrire al belga un biennale da 5 milioni di euro più un bonus al momento della firma. I nerazzurri stanno sondando anche altri attaccanti in caso di cessione di Lautaro Martinez, come ad esempio Timo Werner, ma al momento Mertens sembra essere la prima scelta.

Josè Maria Callejon invece si trasferirà con tutte le probabilità in Spagna per chiudere la carriera. Il Napoli ha in mente diversi nomi per sostituirlo. In Italia, si parla molto di Boga e di Orsolini, con l’agente di quest’ultimo che ha confermato l’interesse dei partenopei per il suo assistito. Mentre all’esterno si pensa al brasiliano Everton e a Rashica.

A questo punto Arkadiusz Milik, libero da pressioni, potrebbe anche pensare di firmare il rinnovo. Come eventuale sostituto si parla di Jovic e ma anche dell’iraniano Azmoun, che ha convinto il d.s. Giuntoli da tempo.