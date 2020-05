Gazzetta: “Napoli, assalto a Orsolini. Il Bologna fa muro, ma fissa il prezzo”

“Il Napoli ci proverà, pur sapendo che troverà un Bologna blindato, che non ha intenzione di cedere il suo talento migliore. Per il momento. Poi, chissà, perché capita spesso che i club cambino idea dinanzi ad offerte convincenti. Cristiano Giuntoli sta valutando l’ idea di trattare Riccardo Orsolini, 23 anni, esterno offensivo, in forza al club emiliano. Un primo sondaggio l’ ha già fatto, sentendo il procuratore del ragazzo, Donato Di Campli, per capire un po’ la posizione del giocatore.

La chiacchierata è stata confermata dallo stesso manager che ha ammesso pure che non è soltanto il Napoli ad essere interessato al suo assistito, ma diversi altri club di serie A. Prima che il Covid 19 imponesse la sospensione del campionato, il valore di mercato di Orsolini si aggirava intorno ai 20 milioni di euro. Due mesi dopo, la valutazione non è cambiata, ma al ds napoletano l’ investimento piace”.

Così La Gazzetta dello Sport sull’ipotesi di vedere Orsolini in maglia azzurra la prossima stagione.