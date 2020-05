CdS: “Mertens-Inter, intesa di massima! La mossa di De Laurentiis…”

Stando ai rumors, ci sarebbe già un’intesa di massima tra l’Inter e Mertens per l’ingaggio, attorno ai 4,5 milioni di euro. Mancherebbe da definire, invece, il premio alla firma e i bonus da aggiungere, ma i discorsi in questo senso sarebbero già molto avanzati. Affare in dirittura d’arrivo, allora? In verità, non è ancora il momento per dare per scontata la fumata bianca.

il Napoli però potrebbe sempre rientrare in gioco. Come lo stesso Chelsea, che aveva già sondato il terreno a gennaio. De Laurentiis infatti potrebbe rilanciare la propria offerta per trattenere l’attaccante belga. Seguiranno aggiornamenti…