Rai – Immobile ha detto sì al Napoli! Sull’accordo Napoli-Lazio…”

“Immobile verrebbe a piedi al Napoli pur di giocare nella squadra della sua città e lavorare con Gattuso”. Sono queste le parole rilasciate dal collega della Rai Ciro Venerato ai microfoni di Tv Luna.

Prosegue: ““Il primo nome per sostituire Milik, difficilissimo, il sogno di Gattuso, è Ciro Immobile. Con certezza vi dico che c’è un disinteresse totale dal punto di vista tattico per Belotti, che non rientra nei piani del Napoli. Se Napoli e Lazio trovassero un accordo Immobile verrebbe a piedi. Ora la palla passa alle due società”.