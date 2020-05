Secondo SkySport, arrivano importanti novità per quanto riguarda il futuro di Arek Milik in maglia azzurra: infatti pare che nelle ultime ore il Napoli abbia comunicato all’entourage del polacco una deadline per il rinnovo.

La data in questione sarebbe il 1 giugno, qualora le parti entri tale termine non trovassero un accordo sul contratto in scadenza nel 2021 il polacco sarebbe ufficialmente sul mercato in attesa di offerte.

Trova conferma come precedentemente riportato dalla nostra redazione (clicca qui per approfondire) che nei prossimi giorni ci sarà quindi un contatto telefonico tra l’agente di Milik ed il Napoli per capire definitivamente l’intenzione o meno di rinnovare