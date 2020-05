“È lo scudetto dei nervi” così definisce il Campionato sospeso Fabio Capello che in un’intervista al Corriere dello Sport si mostra favorevole alla ripresa.

Così in prima pagina l’ex allenatore Capello sottolinea come, nel momento in cui si riprenderà, questo scudetto sarà vinto da chi manterrà i nervi saldi.

Poi una stoccata a Chiellini ed al suo libro che sta sollevando alcune polemiche: “Il calcio gioca non si racconta”.