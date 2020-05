A Napoli ci sono diverse situazioni contrattuali da risolvere: Milik, Callejon e Mertens continuano a non rinnovare con la società partenopea e più passa il tempo, più aumentano le possibilità di un loro addio dalla Campania. La situazione legata, in particolare, al belga sembra essere particolarmente intricata poiché fino a poche settimane fa l’ex PSV Eindhoven sembrava vicinissimo al rinnovo.

Fin ad ora, però, ancora non se n’è fatto niente e dal Belgio, in particolare secondo il quotidiano locale “Het Laatse Nieuws”, arrivano notizie poco rassicuranti secondo cui l’attaccante azzurro rappresenta una priorità per il Chelsea che rappresenterebbe una meta gradita al giocatore.