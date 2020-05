Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il presidente dell’Associazione Italiana Calciatori, Damiano Tommasi, ha espresso la propria opinione circa i possibili accorgimenti che verranno adottati per tentare di far ripartire il campionto. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“A me quello che lascia perplesso non sono le mascherine ma il distanziamento sociale: il metro di distacco che bisogna rispettare anche sul campo mi sembra una misura che allenta l’energia tipica di questo sport. Ho anche letto che il pallone può essere vettore di contagio ma è l’oggetto che crea attenzione e lega tutti sul campo. Sullo spogliatoio, invece, non vedo particolari problemi perché non credo costituisca quella sacralità che molti altri invece gli danno. Sulle mascherine in campo penso che non sia possibile“.