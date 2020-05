Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nonostante il Napoli abbia già avuto l’ok da parte di Serdar Azmoun, continua a monitorare Luka Jovic del Real Madrid in caso di partenza degli attaccanti azzurri. Il serbo ha subito un grave infortunio qualche giorno fa che lo ha messo fuori causa per almeno due mesi (frattura del calcagno del piede destro) e questo potrebbe portare ad un notevole sconto sul cartellino per acquistarlo e anche sullo stipendio del calciatore.