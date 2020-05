De Luca sui rientri dal Nord: “Vi svelo quanti sono stati rilevati positivi”

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha da poco pubblicato un post su Facebook in cui ha aggiornato tutti i cittadini campani circa la situazione relativi ai rientro dal Nord. I numeri sono estremamente incoraggianti poiché su 1171 viaggiatori registrati provenienti dal Nord, 12 hanno mostrato una temperatura corporea pari o superiori ai 37,5 gradi e per questo sono state sottoposte a test rapido assieme ad altre 162 persone per il Covid-19. Da questo è emerso che solo una persona è risultata positiva e quindi è stata sottoposta a tampone naso-faringeo che comunque è risultato, anch’esso negativo.

