Tuttosport – Napoli, lo stop ha portato un lato positivo: ma ora qual è lo stato d’animo degli azzurri?

Il giornalista, Raffaele Auriemma, sulle pagine di Tuttosport si pone un interrogativo: qual è lo stato d’animo dei calciatori del Napoli?

“Gattuso ritroverà tutti gli infortunati, Kalidou, Malcuit e Maksimovic. Lavorerà, quindi, con l’intero gruppo ed uno dei pochi lati positivi di questo lungo stop forzato. Ma qual è lo stato d’animo degli azzurri? Fino a pochi giorni fa erano convinti che il campionato non riprendesse più, ed ora, da ieri, hanno un’altra opinione a riguardo. In molti stanno già organizzando le vacanze ‘all’italiana’ per stare vicino alle proprie famiglie. Niente lunghi spostamenti, le mete saranno Capri, Ischia, la costiera amalfitana e quella sorrentina, proprio per raggiungere spesso i loro cari dopo gli allenamenti e le partite”.