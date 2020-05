Secondo quanto riportato da Sportmediaset, proseguono i contatti tra Napoli e Brescia per Sandro Tonali. Gli azzurri sarebbero in vantaggio su tutti per il giovane centrocampista italiano paragonato ad Andrea Pirlo. Massimo Cellino non vorrebbe venderlo per meno di 50 milioni di euro, mentre l’offerta del Napoli è pari a 35 milioni.

La squadra partenopea rischia invece di perdere Arkadiusz Milik, direzione Juventus. Ma la richiesta della società resta di 40 milioni. Ma la quasi certa partenza del polacco impone l’acquisto di una prima punta. Si è parlato tanto di Jovic, ma il presidente del Real Madrid Florentino Perez vorrebbe riottenere i 60 milioni che aveva speso per acquistarlo dall’Eintracht Francoforte. A questo punto, se le offerte non saranno convincenti, Jovic potrebbe anche rimanere in Spagna.