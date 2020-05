Sky – Napoli, tamponi negativi. Riprendono gli allenamenti: le modalità

Terminati gli esami diagnostici, il Napoli annuncia che da domenica riaprirà i cancelli di Castel Volturno. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dalla redazione di Sky Sport:

A”nche il Napoli si avvia a piccoli passi verso il ritorno alla normalità. Attraverso una nota ufficiale pubblicata dalla società del presidente Aurelio De Laurentiis sul proprio profilo Twitter, in club azzurro ha fatto sapere che sono terminati gli esami diagnostici ai quali in questi giorni sono stati sottoposti tutti i tesserati e che a partire “da domani 10 maggio presso il Training Center i calciatori del Napoli potranno svolgere allenamenti facoltativi individuali nel rispetto delle normative previste”. Ripresa dunque fissata per domenica alle ore 11, quando a Castelvolturno inizierà il primo dei tre turni giornalieri di allenamenti, dopo aver ricevuto l’esito dei secondi tamponi che, al pari dei primi, sono risultati tutti negativi.

Arrivi dunque scaglionati per i giocatori, che si presenteranno al centro sportivo già con il kit di lavoro: seduta ovviamente individuale e nel massimo rispetto delle regole di sicurezza. Niente docce per i calciatori, che una volta terminata la sessione di lavoro rientreranno nelle proprie abitazioni”.