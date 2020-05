Continuano a suonare le sirene inglesi per Kalidou Koulibaly. A riportarlo è Sportmediaset, che parla di un forte interesse del Liverpool, e in particolare di Jurgen Klopp, per il senegalese. Con tutte le probabilità Aurelio De Laurentiis non rifiuterà di nuovo un’offerta superiore ai 100 milioni di euro, come già fatto in passato. Ma un’asta tra i top club inglesi permetterebbe al Napoli di guadagnare una cifra necessaria per finanziare la campagna acquisti estiva.