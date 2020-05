L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive riguardo la situazione del difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly. Il senegalese a Napoli sta benissimo con la sua famiglia, in sei anni è cresciuto e maturato, ora però è tempo di un ulteriore salto di qualità. Insieme all’agente Ramadani e a De Laurentiis si troverà la migliore soluzione, sia per la società che per il futuro del giocatore.

Per Kalidou c’è la fila. Jurgen Klopp lo ha inserito in cima alla lista dei desideri per rinforzare il suo Liverpool. Per prestigio, è al primo posto per il difensore. In Inghilterra lo segue anche il Newcastle, senza dimenticare un possibile ritorno del Manchester United (la scorsa estate arrivò ad offrire 100 milioni). In lista anche il PSG. De Laurentiis, visto le offerte dello scorso anno e delle squadre interessate al momento, si augura un’asta così da non dover fare sconti sulla cessione. Quale sarà il futuro di Koulibaly?