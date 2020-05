La SSC Napoli ha diramato, tramite il proprio profilo Twitter, una smentita in merito alla notizia comparsa poco fa inerente alle parole del presidente del Getafe secondo cui ADL lo chiamerebbe ogni tre giorni per il calciatore Cucurella.

Ecco il comunicato:

“In tema di Fake News (non ci stancheremo mai di dare battaglia alla manipolazione dell’informazione), leggiamo che il Napoli sarebbe fortemente interessato a Cucurella e che, addirittura, il presidente De Laurentiis chiamerebbe il presidente del Getafe “ogni tre giorni”. È una bufala, una Fake News. De Laurentiis non sa nemmeno chi sia il Presidente del Getafe e non ha mai parlato con i suoi collaboratori di questo Cucurella”.