Torna a parlare il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e lo fa tramite la propria pagina Facebook.

Questi i punti salienti rilevati dalla Redazione di MondoNapoli.it:

“Da lunedì daremo un bonus di 600 euro per 50mila famiglie con figli disabili. Da metà maggio daremo un contributo di 500 euro a circa 150mila famiglie con un reddito ISEE di ventimila euro“

“Daremo, successivamente, anche un bonus di 250 o 300 euro a determinati studenti tramite l’ADISURC per il mancato godimento di alcune borse di studio e per fuori sede”.

“La cosa favolosa è che siamo riusciti a rispettare tutti i tempi previsti: è un miracolo. Non c’è nessuna regione d’Italia che abbia varato un programma di questa portata“.



“E’ per me motivo di grande orgoglio la perfetta esecuzione di questi impegni: obblighi mantenuti, velocità e trasparenza senza alcun clientelismo verso i richiedenti sussidi ed incentivi”.

“Per questo motivo, sono orgoglioso di appartenere e dirigere la Campania: si potrà dire a testa alta di appartenere a questa regione che è già perfettamente nella fase due”.

“Dio non voglia, ma se entro il 18 maggio dovessimo registrare una nuova esplosione dei casi il Ministero della Salute non ci penserà un solo minuto in più a richiudere tutto“

“Punto ad aprire totalmente ogni settore economico una sola volta e per sempre: non permetteremo di consentire aperture parziali con il rischio di chiudere dopo un giorno. Passati i 15 giorni dalla riapertura parziale del 4 maggio, valuteremo le conseguenze sulla curva dei contagi e vi garantisco che se i dati saranno positivi, non esiterò un solo minuto in più ad aprire tutte le attività e per sempre“.

“Se partiamo, partiamo per sempre. Non partiremo per fermarci di nuovo”.

“Nei prossimi giorni, tra i vari, incontrerò anche gli esponenti del settore dello sport: andremo per gradi, il presupposto per tutto questo è la garanzia che il contagio sia stato sconfitto. Dovremo conviverci per forza, ovviamente, ma faremo in modo che questo non comporti più problemi ed interruzioni”.

“A Milano si sono tornati a registrare contagi dai 500 ai 700 contagi al giorno perchè nelle scorse settimane c’era per strada più del 40% della popolazione“.

“Obbligo di mascherina, distanziamento sociale, evitare assembramenti finchè possibile e lavarsi sempre le mani: questi sono i miei dettami e pretendo che vengano rispettati affinchè la situazione sia tenuta sotto controllo.

“Siamo stati l’unica Regione d’Italia a distribuire milioni di mascherine per tutte le famiglie campane, anche per i bambini“.

“Dal nord alla Campania sono tornate circa 12mila persone: abbiamo individuato circa 300 persone con febbre ad almeno 37.5 gradi e diversi positivi al ‘test rapido’. Tuttavia, a conferma della scarsa attendibilità del test rapido, posso assolutamente garantirvi che sui 300 tamponi naso-faringei fatti a tutti questi soggetti individuati, è risultato un solo reale positivo al Covid-19″.

“Abbiamo già acquistato i vaccini, in arrivo in Campania a settembre: saranno obbligatori per tutti gli operatori sanitari”.

“Colgo l’occasione per fare un appello ai nostri concittadini: non andate negli ospedali del nord, per due motivi.

Innanzitutto perchè negli scorsi anni le migliaia di campani andati a richiedere cure mediche negli ospedali settentrionali, in virtù della c.d. ‘mobilità passiva’, hanno contribuito a distribuire alle sole strutture del nord risorse per decine di milioni di euro

Il secondo motivo risiede nel fatto che abbiamo, al momento, uno dei migliori sistemi sanitari del Paese!”.

“Voglio aggiungere che la Campania ha stanziato, senza ostentare e fare dichiarazioni pompose, ben sette milioni per la ricerca scientifica contro il Coronavirus“.