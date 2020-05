Ascierto: “Ritorno tifosi allo stadio? Non prima del 2021”

Paolo Ascierto, direttore dell’istituto Pascale e tra i medici in prima linea alla lotta contro il Covid-19, è stato ospite nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss:

“La curva del contagio sta seguendo un decremento che ci fa ben sperare, ovviamente la situazione del Sud è diametralmente opposta a quella del Nord, dove i decessi e nuovi positivi sono ancora purtroppo elevati.

Protocollo FIGC? Bisogna discutere in maniera minuziosa dei vari punti proposti, in Bundesliga obbligherebbero all’auto isolamento singolo in caso di positività, questo a mio giudizio risulterebbe un errore: la quarantena dovrebbe comprendere tutto il cerchio di persone a contatto con quest’ultimo.

Ritorno allo stadio per i tifosi? Ci vorrà tempo, indicativamente bisogna volgere lo sguardo al 2021”.