“Il suo futuro dipende anche da Mertens“ così scrive La Gazzetta dello Sport su Milik. Il rinnovo del centravanti polacco infatti è congalato.

Arek Milik ha chiesto al Napoli circa il doppio dell’attuale ingaggio. Da 2.5 milioni si euro ai 4.5 milioni di euro, inoltre il polacco ha richiesto una clausola rescissoria di soli 50 milioni di euro. Il Napoli ha detto no e la trattativa si è fermata.

Milik però è in scadenza e quindi o rinnova o andrà altrove ma molto dipenderà anche da Mertens. Secondo il quotidiano infatti nel caso di partenza definitiva di Ciro Mertens, il Napoli potrebbe impostare una nuova trattativa con Milik per giungere ad un accordo. Situazione tutta da definirsi per l’attacco del Napoli dunque.