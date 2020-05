Il Napoli si prepara ad una rivoluzione in difesa, come riportato da La Gazzetta dello Sport.

In uscita ci sarebbe Koulibaly che piace in Premier. Potrebbero seguirlo anche Ghoulam e Luperto.

In entrata, oltre Rrhamani del Verona già acquistato, il Napoli in italia guarda in casa Brescia ed in particolare Cistana. All’estero, invece, il nome caldo è Koch del Friburgo, 23 anni, col contratto in scadenza nel 2021.