Il Napoli che sarà già è in corso di trasformazione. In questo prossimo mercato che sicuramente sarà segnato, anch’esso dal Covid, il Napoli dovrà andare incontro ad importanti rivoluzioni.

PORTIERI – L’obiettivo numero uno per il Napoli e per la dirigenza tutta è quello di rivalutare Alex Meret. Il talentuoso e giovane portiere ha trovato poco spazio con Gattuso ma resta il perno principale della porta azzurra. Il dualismo con Ospina però non va più bene a nessuno. Dunque il Napoli potrebbe decidere di lasciar partire uno dei due. Ospina piace in Sud America, Meret piace al Milan. Non è detto che a fronte di buone offerte il Napoli potrebbe decidere di rifarsi il look. Il nome più caldo è quello di Luigi Sepe, un ritorno che avverrebbe solo con la garanzia di essere titolare in azzurro. Da monitorare anche Salvatore Sirigu del Torino. Entrambi sono nomi di mister Gattuso.

DIFESA – New look in difesa con i soli Manolas, Mario Rui, Di Lorenzo e Maksimovic certi di restare in azzuro. A loro si aggiungerà sicuramente Rrhamani acquistato a gennaio dal Verona. In uscita sembra esserci Kalidou Koulibaly, il Napoli ascolterà tutte le offerte che arriveranno. Vicino ai saluti anche Luperto (che sembra non essere entrato nelle grazie di Gattuso) e Ghoulam, che potrebbe far ritorno in Francia. Situazione diversa per Hysaj che, ad inizio stagione sembrava essere certo di partire ma con l’arrivo di Gattuso le gerarchie sono cambiate e quindi a poter dire addio potrebbe essere Malcuit. In entrata si valutano i nomi dei difensori centrali Koch del Friburgo e Cistana del Brescia. Più defilato Kumbulla sulla quale pare essere piombata la Juventus. Alcuni nomi invece potrebbero essere inseriti in qualche trattativa di scambi (Milik-Juve) come Rugani, Romero ed il terzino sinistro Luca Pellegrini.

CENTROCAMPO – A centrocampo gli acquisti sono stati già fatti a gennaio; Diego Demme e Stanislav Lobotka saranno fondamentali nello scacchiere di Gattuso insieme a Zielinski (rinnovo vicino) e Fabian Ruiz (tanti interessamenti ma per quest’anno non si muoverà). Elmas piace tanto a Gattuso e richiede più spazio. Unico in uscita dovrebbe dunque essere Allan che piace all’Everton di mister Ancelotti. Nel caso dovesse uscire il brasiliano, l’idea del Napoli è quella di un colpo low cost per il futuro (stiamo parlando del sesto centrocampista).

ATTACCO – Il reparto avanzato è sicuramente quello che più perderà i pezzi. Gli unici certi della permanenza sono il capitano Insigne e l’ultimo arrivato Politano. In uscita ci sono Mertens e Callejon entrambi in scadenza. Llorente che non rientra nei piani di Gattuso. Lozano che piace ad Ancelotti e che a fronte di una buona offerta partirà e Milik che, con il contratto in scadenza, potrebbe salutare (su di lui Schalke e Juventus). Rientrerà dal prestito al Nizza anche Adam Ounas un talentino che magari potrà fare innamorare Gattuso e diventare una valida alternativa a Matteo Politano che, con l’addio di Callejon, diventa il titolare dell’out di destra. I nomi che circolano in entrata sono tanti. Ad oggi l’unica certezza si chiama Andrea Petagna che il Napoli ha acquistato a gennaio dalla Spal. Sicuramente se ad uscire saranno i nomi appena citati, il Napoli avrà bisogno di un’ alternativa ad Insigne a sinistra e un numero 9 titolare (perchè Gattuso è stato da sempre chiaro: “Io gioco con le coppie, ho bisogno di due calciatori in ogni ruolo”). I nomi che spiccano sul taccuino del ds Giuntoli sono quelli di Boga, di proprietà del Chelsea ora al Sassuolo per l’out mancino. Come prima punta il sogno di Gattuso è Ciro Immobile, quello di De Laurentiis è Mauro Icardi. Ma si valutano anche profili più light come Azmoun dello Zenit, Jovic del Real Madrid, Belotti del Torino.