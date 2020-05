Dries Mertens compie oggi 33 anni ed è vicinissimo a diventare il miglior marcatore di sempre nella storia del Napoli. Ma questo dipenderà dalla ripresa dal campionato. A Sportmediaset, alla luce di quest’aspetto, è stato fatto il punto sulla situazione contrattuale del belga.

Se il campionato riprenderà

Nel caso in cui si riprenda a giocare prima del 30 giugno, allora Mertens avrà tempo per sistemare la situazione legata al contratto.

Se il campionato non riprenderà

In questo caso, il 30 giugno il contratto di Mertens scadrà. Il Napoli a questo punto dovrà affrettarsi per assicurarsi la sua permanenza, anche perchè ci sono tanti top club alla porta che potrebbero farci un pensiero a parametro zero. Al di là di tutto ciò, venerdì Mertens potrebbe riprendere ad allenarsi individualmente.

Ma il centro sportivo del Napoli riaprirà solo quando verranno resi noti gli esiti di tutti i tamponi, già effettuati e non, e dei test sierologici.